Barbecue sul balcone per Belen e famiglia, è la quarantena dopo le Maldive (Foto)

Tornati dalle Maldive Belen e Antonino Spinalbese stanno rispettando la quarantena fiduciaria, i 14 giorni di isolamento, come mostrano tra le stories pubblicate su Instagram (foto). Sono entrambi di ottimo umore, pubblicano gli scatti della vacanza, scelgono le foto per i vari shooting ma la noia arriva, è inevitabile. Con parte della famiglia Rodriguez un goloso barbecue sul balcone, se ne occupa papà Gustavo, perfetto anche in questo ruolo. Con i suoi cari l’allegria arriva sempre ma anche da sola con Antonino la bellissima Belen non fa che ridere. Antonino e Belen continuano a prendersi in giro, lui gli chiede un suo pensiero sulla quarantena fiduciaria, lei risponde diplomatica: “Se queste sono le regole” ma non sembra molto convinta, ride anche lei delle sue parole.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA SORSEGGIA IL SUO MATE

Mancano ancora 11 giorni e poi saranno liberi di uscire di casa. E’ valsa la pena godersi una settimana alle Maldive ma intanto fanno passare il tempo come possono. Belen legge uno dei suoi libri e intanto beve mate da quando e sveglia fino a sera. Consiglia a tutti la bevanda che è diuretica e risveglia l’intestino, per lei è un buon modo per dimagrire. Mostra a tutti come si prepara, la noia è già alle stelle.

Santiago è tornato a casa dalla sua mamma dopo avere trascorso un po’ di giorni con Stefano De Martino e anche il piccolo di casa compare spesso nelle stories della mamma e di Antonino. Dopo le critiche per il viaggio da sogno in un momento in cui tanti sono in difficoltà la quarantena di Belen è anche un buon modo per riscattarsi. Dal relax di lusso che ha fatto invidia a tutti a quello nella casa di Milano sognando come sarà la loro Luna Marie e continuando a scrivere sui social dichiarazioni d’amore.