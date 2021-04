Belen rischia di svenire per la dichiarazione d’amore di Antonino (Foto)

La luna di miele di Belen e Antonino alle Maldive prosegue ed entrambi postano foto e storie mostrando un po’ del loro mondo pieno d’amore e sole. Ed è proprio per una dichiarazione di Antonino Spinalbese che Belen Rodriguez rischia di svenire. Pazzi d’amore l’uno dell’altra fanno a gara chi è più romantico, attratto e pieno di attenzioni. Sembra siano soli questa volta alle Maldive, con loro non c’è nemmeno il piccolo Santiago, una vera luna di miele. Lei scatta le foto al papà della sua Luna; Antonino coglie i dettagli, cerca in Belen la bellezza vera e la trova. E’ il più romantico tra gli uomini e non smette di corteggiare la sua fidanzata. “Ti meriti ogni mio sguardo, ogni mio sorriso, ogni mio respiro, ogni mio pensiero…” scrive Spinalbese scegliendo tre scatti della sua musa e facendo scoppiare le invidiose.

BELEN RISPONDE ALLE PAROLE D’AMORE DEL SUO ANTONINO

“Mamma mía, tu mi farai svenire un giorno” è la sua risposta alle parole dell’uomo che l’ha resa di nuovo felice o forse davvero felice per la prima volta. Non mancano però i soliti invidiosi: “Prima eri tutta per Santiago, adesso pensi solo a questo ragazzo, che tanto sappiamo tempo un paio d’anni e ti pigli subito ad un altro. Ridicola. Ma fai la seria che non sei più una ragazzina” ma che strano commento.

Altri subito sistemano tutto: “Che dolcezza immensa. Non sono mai belli i paragoni, e non è mia intenzione farne. Ma io ti vedo terribilmente bene affianco a Belu… siete fatti per stare insieme. Aveva “bisogno” di te” e la loro vacanza piena d’amore continua mostrando ai follower un vero paradiso, anche se la showgirl argentina in quel paradiso c’era già stata, ma era un’altra vita, un altro amore.