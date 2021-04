Bikini taglia large per Belen Rodriguez col pancione, lo indossa anche Cecilia (Foto)

Belen è alle Maldive, si gode tutta la meraviglia che la circonda e con lei ha portato anche i bikini Me Fui (foto). Questa volta il bikini di Belen Rodriguez è una taglia large e lei bellissima mostra le sue morbide curve di mamma in dolce attesa. Niente bikini striminzito col pancione e anche mamma Veronica commenta che il suo costume è perfetto anche per le pancione. Stesso modello indossato nelle stesse ore anche da Cecilia Rodriguez, anche il colore è identico, è il bikini Lime del mood in Bloom. Scommettiamo che andrà a ruba ma in questi giorni di vacanze alle Maldive con Antonino la splendida showgirl argentina avrà modo d mostrare anche altri modelli della sua nuova collezione estiva.

BELEN ALLE MALDIVE NON PUO’ NON PUBBLICARE FOTO

Instagram è parte del suo mondo, più si pubblica e più aumentano i follower ma soprattutto c’è tanta pubblicità da postare, è testimonial di vari brand ma è sulle sue linee di abbigliamento e di costumi che punta per il futuro. Niente però ferma le critiche di chi commenta che la pandemia e le zone rosse sono solo per i poveri mentre i vip come la Rodriguez possono permettersi di viaggiare. Ma non ci andremmo tutti volentieri alle Maldive?

Lo shooting fotografico è iniziato e immaginiamo che Belen non perderà tempo a leggere i commenti negativi. Anche se alcuni sono davvero molto carini: “Sei bellissima Belen…. fregatene altamente della gente che ti critica…è tutta invidia….io credo che credo che l’agiatezza nella quale tu vivi sia merito tuo…ed è giusto che te la possa godere appieno…. auguri per la piccola in arrivo…una mamma”. Ma subito dopo ne arriva un altro: “Fai una vita cosi stressante che ti ci volevano proprio sti giorni di pausa alle Maldive alla faccia nostra! E scemi noi che ti seguiamo…”.