La risposta di Belen dalle Maldive a chi critica la sua vacanza da sogno con Antonino (Foto)

Tutti vorremmo essere alle Maldive in questo momento al posto di Belen e Antonino ma non tutti riescono a sopportare che la bellissima coppia abbia questa fortuna. E’ bastata una foto delle vacanze super lusso di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per fare scattare tutti sui social. C’è chi ha ammirato la coppia e augurato a entrambi il relax assoluto, chi si è congratulato per il loro amore e il pancione che cresce a vista d’occhio, chi ha preso di mira lui certi che sia la showgirl a pagare tutto, come se questa fosse una cosa sbagliata o imbarazzante. Infine, ci sono quelli che hanno insultato entrambi perché per loro è vergognoso andare in vacanza alle Maldive mentre c’è chi soffre a casa. Punti di vista diversi, sia da parte dei follower, che da parte dei vip. Ci sono personaggi famosi che evitano di mostrare o di partire, altri che mettono tutto in mostra. Ovvio che Belen immaginasse le reazioni, ovvio che tutto finisca sui social, ma ecco la risposta della showgirl.

BELEN RODRIGUEZ FELICE ALLE MALDIVE CON ANTONINO SPINALBESE

Difficile immaginare un altro paradiso, Belen è tornata nello stesso resort alle Maldive, un posto incantevole che conosce bene, non a caso tra i commenti c’è il “bentornata” dello staff. Bellissima la Rodriguez che col pancione scatta selfie e si lascia fotografare dal suo compagno; Antonino fa lo stesso. Una coppia che fa sognare ma che riesce anche a indispettire.

La risposta di Belen è nelle foto che posta e continua a postare sul profilo e tra le storie Instagram. Ieri sera si sono addormentati parlando di pipistrelli, questa mattina al risveglio è l’immagine di ciò che vedono dal loro letto a dare la risposta a tutti. Nessun commento, basta il loro amore e il paradiso di cui stanno godendo, alle Maldive.