Belen al settimo mese: i chili presi e l’altro nome che le piaceva per la figlia

Quanto pesa Belen al settimo mese di gravidanza? La Rodriguez sta vivendo la seconda dolce attesa in modo diverso dalla prima, ha voglia di mostrarsi e di raccontare. Su Instagram ha risposto alle domande dei follower, fiera del suo pancione e della sua nuova vita con Antonino Spinalbese ha anche confidato il suo peso, quanti chili ha preso. E’ appena entrata nel settimo mese, in piena estate darà alla luce la sua Luna Marì, oggi pesa 63 chili, mostra la bilancia, è tutto vero, è partita da 57 chili, quindi ha preso 6 chili: “Ho preso meno di un chilo al mese”. Bravissima Belen Rodriguez che continua a fare di tutto per non ingrassare troppo, per non dovere faticare troppo dopo il parto per tornare in forma. Sono le voglie che le rendono tutto più complicato, non riesce a resistere ma aggiunge che poi fa molta attenzione al pranzo e alla cena. A tavola continua a mangiare sano.

BELEN RIVELA QUAL E’ L’ALTRO NOME CHE LE PIACEVA PER LA SUA BAMBINA

Belen e Antonino hanno scelto Luna Marì, lo scrive così. L’altro nome era Clara Isabel e magari adesso ispirerà un’altra mamma in dolce attesa.

In tante le fanno i complimenti ma le chiedono anche consigli, le chiedono anche come fa ad essere sempre così bella e lei risponde che la simpatia è ben più importante, che l’ironia è indispensabile perché prima o poi la bellezza andrà via.

Tra le varie risposte anche quella sulla paura di avere un compagno troppo giovane come Antonino. All’inizio ha avuto paura, non avrebbe voluto un fidanzato così giovane ma era ormai troppo tardi, era già innamorata e non ha sbagliato a fidarsi delle sue emozioni. Non ha dubbi che sia Santiago la sua fonte di giovinezza, è lui, il figlio nato 8 anni fa dalla storia d’amore con Stefano de Martino.