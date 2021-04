Mara Carfagna passeggia con la figlia e il compagno, ma a casa c’è la baby sitter (Foto)

Mara Carfagna è sempre molto riservata, pochissime le foto con sua figlia Vittoria ma la rivista Gente rimedia e mostra il ministro del Mezzogiorno mentre passeggia con la piccola e il compagno. Tra Alessandro Ruben e Mara Carfagna un amore che dura dal 2018 ma sono diventati genitori di Vittoria solo da pochi mesi, dall’ottobre dello scorso anno. La Carfagna ha realizzato il suo sogno di diventare mamma a 44 anni e oggi non potrebbe essere più felice: confida a Gente che la sua piccolina è una meraviglia e che è vero ciò che dicono gli altri genitori: che un figlio ti regala più energie per fare tutto quanto. Inevitabile però per lei una baby sitter perché i suoi orari sono molto variabili, spesso ha degli impegni imprevisti e occuparsi di tutto sarebbe davvero impossibile.

MARA CARFAGNA SU GENTE CON SUA FIGLIA VITTORIA

Ha solo 6 mesi la sua bimba e i primi mesi da mamma non sono stati semplici con l’incarico di Ministro. Inoltre, il suo compagno ha contratto il covid e anche lei non è stata bene, ricoverata in ospedale per una polmonite. Come tante mamme impegnate si è organizzata: “Gli orari di un ministro sono molto variabili, spesso con impegni imprevisti, e la scelta di una baby sitter è stata inevitabile. Ma cerco di dedicare a Vittoria tutto il mio tempo libero”.

Ammette che la piccola è una bimba molto tranquilla, buonissima. “Mi piace darle la pappa, farle il bagnetto, portarla al parco, e non credo di dire niente di nuovo a chi è madre: ogni giorno è una scoperta”. Nell’intervista ha anche confidato che Vittoria le ha regalato un pensiero più preciso sul suo dovere come politico: “Consegnare a lei e alle altre bambine un’Italia più amica delle donne”.