Mara Carfagna lascia l’ospedale con la figlia, il ritorno a casa è meraviglioso (Foto)

Mara Carfagna è diventata mamma della sua prima figlia il 26 ottobre, a 44 anni è la sua vittoria più grande ed è così che l’ex ministro e vicepresidente della Camera ha voluto chiamare la sua bimba: Vittoria. Le foto che pubblica la rivista Chi mostrano tutta la gioia e anche la bellezza della mamma mentre torna a casa con la sua piccolina e con il compagno, Alessandro Ruben. Un giorno importante per Mara Carfagna che sorride ai paparazzi appostati all’uscita del Policlinico Gemelli di Roma. La Carfagna desiderava da tempo diventare mamma, il sogno si è realizzato, Vittoria è nata con un parto cesareo in un periodo difficile ma tutto è andato come previsto.

MARA CARFAGNA FELICISSIMA E IN GRAN FORMA TORNA A CASA CON SUA FIGLIA

Torna a casa da mamma la splendida politica che ha scelto pantaloni scuri e camicia bianca per lasciare l’ospedale. Ballerine ai piedi, la borsa capiente per contenere già alcune cose per la bimba e un sorriso che dice tutto.

Con un paio di scarpette rosa aveva annunciato la nascita della figlia: “La nostra piccola grande Vittoria è arrivata!” senza dovere aggiungere altro se non il grazie di cuore a tutti per l’affetto ricevuto.

E’ diventata mamma per la prima volta mentre Alessandro Ruben, 54 anni, è già papà di Eleonora che ha 16 anni.

La coppia vive a Roma, ai Parioli, e la sorella maggiore di Vittoria è già innamorata della piccolina con cui trascorre molto tempo. C’è più di un motivo per la Carfagna per gioire. Tutto prosegue nel migliore dei modi nella sua vita privata, mamma Mara è serena anche perché allatta la sua bimba e ne è felicissima. Prima o poi arriveranno anche le nozze per la Carfagna e Ruben? Di certo non in questi mesi.