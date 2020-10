Mara Carfagna mamma, è nata la sua prima figlia (Foto)

Mara Carfagna è diventata mamma, la vice presidente della Camera ha dato alla luce la sua prima figlia (foto). Fiocco rosa per la Carfagna che a 44 anni ha realizzato il suo sogno. A dare la notizia del lieto evento è Dagospia mentre mamma e papà non hanno ancora annunciato nulla. La piccola sarebbe nata ieri 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma con parto cesareo. Niente di ufficiale ma sembra che sul nome non ci siano dubbi, Mara Carfagna e Alessandro Ruben hanno scelto per la loro bimba il nome Vittoria. Non poteva esserci scelta migliore in questo periodo così difficile per tutti, anche per una mamma che mette al mondo il suo primo figlio. Per l’ex concorrente di Miss Italia e vice presidente della Camera Vittoria è la prima figlia mentre per il suo compagno è la seconda, è già papà di Eleonora che ha 16 anni.

MARA CARFAGNA HA DATO ALLA LUCE VITTORIA, LA SUA PRIMA FIGLIA

La Carfagna l’abbiamo vista bellissima questa estate con il pancione nei suoi costumi interi, come sempre elegante e mai così felice. La gravidanza è arrivata dopo sette anni d’amore con Ruben, per loro una scelta d’amore, come lei stessa ha raccontato di recente alla rivista Gente. E’ forte il desiderio di creare una famiglia: “E’ il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente”.

Ha scoperto di essere in dolce attesa durante il lockdown, quindi gioia immensa ma anche grande preoccupazione, per lei così come per le altre mamme. Attendiamo un eventuale annuncio ufficiale del lieto evento o le prime foto, magari tutto passerà in secondo piano vista l’attuale situazione in Italia, c’è poco da festeggiare sui social e con tutti.

Sarà di certo un Natale speciale il prossimo per Mara Carfagna e Alessandro Ruben, nonostante tutto.