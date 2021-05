Iva Zanicchi mostra la mano sui social: fan preoccupatissimi

C’è grande preoccupazione da parte di tutti i fan di Iva Zanicchi ma anche dei telespettatori che hanno seguito la puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda ieri sera e hanno visto la cantante lasciare lo studio di Canale 5 accompagnata da Tommaso Zorzi. Improvvisamente Iva ha spiegato a Ilary Blasi che doveva andare via per un problema alla mano. Pare che una vespa abbia morso l’opinionista che ha visto subito diventare la sua mano molto gonfia. Ha misurato anche la febbre immediatamente e visto che quasi certamente ha avuto una reazione allergica, è stata portata in pronto soccorso. Un paio di ore fa, visto il tam tam social, di chi continuava a chiedere alla Zanicchi come stesse, l’opinionista del reality di Canale 5 ha deciso di postare una foto per mostrare quelle che sono le condizioni della sua mano. E anche se Iva ha rassicurato tutti, si può davvero vedere come le cose siano serie.

Come sta Iva Zanicchi: la cantante mostra la mano sui social

La Zanicchi ha mostrato quindi la sua mano e si vede ancora come sia molto molto gonfia.

Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo ❤️ un bacio 😘❤️😘❤️😘❤️

Queste le parole che Iva ha scritto sulla sua pagina Instagram mostrando quindi quali sono ora le condizioni della sua mano. Appare ancora molto gonfia. Ieri Iva Zanicchi aveva scherzato con Ilary Blasi dicendo che si era fatta pungere da una vespa per avere una mano da 18enne, senza rughe e via dicendo. Ma non ha specificato poi se davvero si sia trattato del morso di una vespa. La Zanicchi ha rassicurato tutti e noi speriamo davvero che si rimetta anche perchè il lunedì si avvicina e una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021 la aspetta.

In bocca al lupo Iva.