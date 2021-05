L’Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi lascia lo studio per un incidente alla mano, i dettagli

Più che l’isola delle donna, questa edizione 2021 de L’Isola dei Famosi verrà ricordata come l’isola degli infortuni... e a maggior ragione se gli infortuni non se li beccano solo i naufraghi spediti in Honduras ma persino il cast presente in studio. Questo è quanto capitato alla povera Iva Zanicchi che, per questioni di sicurezza, ha preferito abbandonare lo studio del reality show di Canale Cinque.

Il retroscena è stato svelato intorno alle ore 23:30, subito dopo una pausa pubblicitaria: rientrati in studio, Ilary Blasi ha accolto il pubblico di Canale Cinque con la spiacevole notizia riguardante L’Aquila di Ligonchio; la cantante ha preferito spiegare in prima persona che cosa le è capitato ma mantenendo sempre un piglio autoironico e scherzoso. Cosa le è successo esattamente?

L’Isola dei Famosi 2021: Iva Zanicchi fuori dallo studio per un incidente alla mano

“Cos’è successo alla mia mano?” – rivela con un filo di ironia la Zanicchi – “Beh, niente. Volevo una mano diciottenne e mi sono fatta pungere da una vespa. L’altra mano è ancora da ottant’enne. La vedi, che differenza!“. La cantante ha mostrato le due mani vicine, rivelando la lapalissiana rigonfiatura del palmo della mano sinistra. “Ora però ho anche un po’ di febbre e voglio andare a casa… Sì, mi fa male la mano”: ha poi aggiunto la cantante emiliana.

Incuriosita, Ilary Blasi ha chiesto qualche informazione in più sull’incidente ma Iva Zanicchi ha cercato di glissare per correre d’urgenza al pronto soccorso: “No, dai, non è successo niente, eh! Niente di grave… anzi, buona serata a tutti! Però, ecco, il mio medico mi ha detto che dovrei andare a fare un controllino al pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi, torno. Sennò ci rivediamo direttamente lunedì”. Ciao e grazie. Baci a tutti!.

Tommaso Zorzi ha accompagnato a braccetto Iva Zanicchi nel backstage del programma raccogliendole il telefonino che aveva sbadatamente dimenticato sulla sua seduta. Purtroppo al momento non si hanno ulteriori notizie sullo stato di salute della cantante ma, stando a quanto da lei stessa raccontato, gli effetti della puntura di vespa potrebbero svanire nei prossimi giorni. Alla Zanicchi facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.