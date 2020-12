Per Iva Zanicchi l’ultimo messaggio del fratello prima di morire, la sorella ancora ricoverata (Foto)

Una settimana fa il fratello di Iva Zanicchi è morto a causa del covid, un dolore immenso per la cantante che alla rivista DiPiù ha confidato di un suo ultimo messaggio (Foto). Antonio è morto il 25 novembre all’ospedale di Vimercate, era cardiopatico, la sua è stessa una vera agonia. Ben più fortunata Iva Zanicchi che dopo il contagio e il ricovero in ospedale è tornata a casa per recuperare del tutto le forse. Lei ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus, suo fratello Antonio, che aveva 79 anni, non ce l’ha fatta e poco prima di morire nello stesso ospedale dove Iva era stata ricoverata le ha dedicato un ultimo messaggio. Ha voluto registrare un videomessaggio che poi Iva Zanicchi ha recuperato grazie ai medici. Immagini che straziano la cantante perché registrate prima che lo sedassero. E’ un periodo terribile per tutti coloro che hanno dei cari in ospedale, da soli, soprattutto per chi non ha modo di dire loro addio, di stare loro accanto negli ultimi momenti di vita.

IL FRATELLO DI IVA ZANICCHI COLPITO DAL VIRUS IN MODO DEVASTANTE

Iva Zanicchi ha raccontato al settimanale DiPiù che il virus ha preso i polmoni di suo fratello in modo devastante e di certo più violento rispetto a lei: “Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia”.

Poco prima di andare via ha rivolto l’ultimo pensiero a sua sorella: “Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa”.

LA FAMIGLIA DI IVA ZANICCHI CONTAGAIATA DAL COVID

Purtroppo in famiglia c’è stata un’occasione di festa per incontrarsi e Iva Zanicchi conosce bene l’entità di quell’errore commesso. Gran parte della famiglia è stata contagiata ma per fortuna sua sorella, che è ancora ricoverata, sta meglio: “Ne sta uscendo bene. Ma siamo provate dalla perdita di Antonio”. Anche il compagno storico della Zanicchi sta meglio, la scorsa primavera è stato colpito da un tumore. Un periodo terribile con gli inevitabili strascichi.