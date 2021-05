Riccardo Facchini chef de La prova del cuoco sui social: “Ora sono Chloe”

Lo avevamo visto nella cucina de La prova del cuoco nelle ultime edizioni condotte da Antonella Clerici e oggi, lo ritroviamo sui social con un annuncio importante da fare. Riccardo Facchini ha postato delle foto sui social questa mattina per presentarsi nuovamente a tutte le persone che lo seguono con affetto: lo chef adesso è Chloe. Da qualche tempo aveva intrapreso un percorso che lo ha portato oggi a scrivere una pagina di vita diversa da quella di prima. Nel suo post su Instagram, mostrando le foto fa quello che definisce il suo ennesimo e ultimo coming out! Chloe si dice convinta che ci saranno molte persone che non capiranno questa sua scelta, altre invece, quelle che hanno voluto bene a Riccardo, continueranno a far parte di certo della vita di Chloe e a volerle bene. Tanti i ringraziamenti anche per chi lo ha appoggiata in questo percorso e chissà, magari Chloe avrà modo anche di tornare in una cucina televisiva per raccontare la sua storia.

Riccardo Facchini ora è Chloe: il messaggio social

Le parole di Chloe sui social:

Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro.

Tantissimi i commenti di chi vuole stare vicino anche se solo virtualmente alla chef. C’è chi le scrive: “Ciao Chloe,è bellissimo vederti e sentirti così serena. Sei bellissima,continua il tuo percorso a testa alta. Un abbraccio “. E ancora: “Dovrebbe bastare la tua, la vostra felicità a far tacere tutto il resto. Un grande abbraccio“.