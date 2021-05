Stefano De Martino in barca con amici, chi è la sua fidanzata? (Foto)

Stefano De Martino è sempre molto attento a non mostrare la sua vita privata e anche la rivista Chi che pubblica le foto in barca con gli amici non riesce a scoprire chi è la sua fidanzata. Una nuova compagna o anche un semplice flirt, Stefano De Martino senza Belen accanto sembra un eterno single. Impossibile che sia così, soprattutto adesso che il matrimonio con Belen Rodriguez è davvero finito per sempre. Ma chi è la fidanzata del ballerino e conduttore? La sua Santiago, la barca che porta il nome di suo figlio, accoglie gli amici, sembrano tutti in coppia tranne lui. De Martino è sereno, si rilassa in attesa della finale di Amici e si lascia coccolare dal sole.

STEFANO DE MARTINO CON GLI AMICI A NAPOLI

La sua vita si divide tra Napoli, Roma e Milano, tra famiglia e lavoro ma è a Napoli che ha i suoi amici più cari. I fotografi l’hanno paparazzato sotto il sole, disteso sulla sua barca in compagnia di tre coppie di amici. Il gossip continua a parlare da sempre dei suoi flirt ma nessuna storia è mai stata confermata.

I follower gli chiedono quando troverà la donna della sua vita ma lui risponde con le sue solite battute e al momento sembra sia solo Choco a ricevere le sue attenzioni. Stefano De Martino appare pienamente soddisfatto della sua vita, non può certo lamentarsi dei successi in tv, anche se il ruolo di giudice di Amici gli sta costando un bel po’ di critiche.

A Milano c’è il suo amore più grande, suo figlio che resta sempre al centro dei suoi pensieri. Anche dopo la seconda separazione tra Stefano e Belen entrambi continuano a fare in modo che il piccolo sia sereno, anche se la showgirl ha confidato che Santiago non ha trascorso un bel periodo lo scorso anno dopo il loro secondo e definitivo addio.