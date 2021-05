Anna Moroni ringrazia tutti, Antonella Clerici le dedica due canzoni importanti

La scorsa settimana Anna Moroni è stata protagonista di E’ sempre mezzogiorno, alla fine ha mantenuto la promessa ed è rimasta per tutte e cinque le puntate. E’ stata ovviamente ospite anche a casa di Antonella Clerici. Ha potuto finalmente vedere dove vive adesso la conduttrice; da tempo non vedeva Maelle ma ne ha anche approfittato per stare un po’ con sua figlia e con la sua nipotina che vivono a Milano. Purtroppo, Anna Moroni non diventa protagonista fissa di E’ sempre mezzogiorno, Roma è troppo distante e lei continua a ripetere che ha 82 anni. La Clerici l’ha resa protagonista di tutte le puntate della scorsa settimana, soprattutto l’ultima, quando la nostalgia stava diventando forte in vista della partenza, del ritorno a casa.

LA DEDICA DI ANTONELLA CLERICI AD ANNA MORONI

E’ un legame speciale quello che c’è tra Anna Moroni e Antonella Clerici, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha più volte ripetuto che è come una seconda mamma. Emozionanti le dediche di Antonella ad Anna, due brani postati tra le storie di Instagram. Una è la canzone di Gianna Nannini “Sei nell’anima”, l’altra è di Ligabue “Ho messo via”. Poche parole importanti: “Ho messo via un bel po’ di cose e non mi spiego mai perché io non riesca a metter via te”, “Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre…”.

Di certo Annina tornerà ospite nella cucina nel bosco di Rai 1 ma non sarà come averla ogni giorno accanto agli altri protagonisti del programma. La scelta di Antonella Clerici di cambiare città e in parte la sua vita ha coinvolto quella di altre persone anche se la Moroni era da tempo che diceva che era ora di smettere di lavorare e fare un po’ più la nonna. Chissà se la vedremo ancora su Rete 4 con Ricette all’italiana.