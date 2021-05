Elisa Isoardi su Salvini: “5 anni bellissimi” e dopo di lui nessun uomo

Tra le ospiti della puntata di Venus Club in onda il 20 maggio 2021 su Italia 1 anche Elisa Isoardi che si è raccontata tra carriera e vita privata. Inevitabilmente si è parlato della sua storia con Matteo Salvini, una storia importante quella con il leader della Lega Nord, durata 5 anni che Elisa ricorda comunque con piacere. Lorella Boccia le fa notare che sono finiti spesso sulle copertine, e la Isoardi si è detta consapevole di tutto questo anche perchè lei era già nota prima di fidanzarsi con Salvini era abituata a una certa attenzione mediatica. “Sono stati cinque anni bellissimi” racconta Elisa Isoardi che poi aggiunge: “Ecco forse tutti e 5 no, se no non sarebbe finita ma io porto nel cuore un bellissimo ricordo“.

Le parole di Elisa Isoardi a Venus Club: la sua storia con Matteo Salvini

“Il ricordo più bello? Ce ne sono tanti, la condivisione, l’inizio io avevo farfalle e batticuore, è stato un amore grande diventato poi consapevolezza. Poi è andata come è andata” ha detto Elisa Isoardi nel salotto di Venus Club. Poi in modo scherzoso si passa a una immagine da commentare. In realtà si tratta di un fotomontaggio: sul corpo di Raimondo Todaro è stata inserita la testa di Matteo Salvini. “Quel tatuaggio non me lo ricordo” ha scherzato Elisa Isoardi. La conduttrice ha poi concluso: “Posso usare il mezzo per fare un appello si? Matteo se sei così adesso chiamami, riparliamone” ha scherzato Elisa Isoardi con Lorella Boccia e le due signore del Venus Club, Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Quando Lorella Boccia le ha poi chiesto che cosa le piacesse di più di Matteo Salvini Elisa ha risposto che era la testa. E fisicamente? Sempre la testa, ha scherzato la Isoardi. L’ex naufraga poi rivela che da quando è finita la sua storia con Matteo Salvini non ha avuto nessun altro uomo.