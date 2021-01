L’intervista di Elisa Isoardi a Verissimo: dimenticare Salvini è stato difficile (Foto)

Un’intervista, quella di Elisa Isoardi a Verissimo, che vede al centro anche Matteo Salvini, al centro del cuore della bella conduttrice (foto). La Isoardi sorprende con la sua sincerità, sembra che davvero il malessere dei giorni scorsi fosse per lui, per una ferita ancora aperta o forse appena chiusa. Alla dolce Silvia Toffanin ha rivelato la sua sofferenza per l’addio all’uomo che ha amato più di tutti. Non racconta chi ha lasciato ma del fallimento, di una storia per lei molto importante. Avrebbe potuto anche tacere tutto questo dolore e invece Elisa Isoardi ha parlato ancora una volta di Matteo Salvini, forse per l’ultima volta, anche se è certa che lo porterà per sempre nel cuore. Ricordiamo che il politico è felicemente fidanzato con Francesca Verdini e lei è felice per lui, o forse è solo un modo di dire, utile in queste circostanze.

ELISA ISOARDI E LA LUNGA SOFFERENZA PER MATTEO SALVINI

“Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato” si legge nelle anticipazioni di Verissimo ma c’è anche altro.

Elisa racconta che le scelte d’amore di pagano, così quelle di libertà. Parla della famosa foto sul letto in accappatoio, era la foto dell’addio, a molti è sembrata la foto della vendetta. “ Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”.

Chissà se l’intervista a Verissimo, il dire tutto servirà alla conduttrice a metabolizzare davvero la fine della loro storia d’amore. Ci ha messo tre anni, lui ha risolto prima. Sogna adesso un amore e ancora di più di diventare mamma.