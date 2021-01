Come sta Elisa Isoardi: a chi si riferiscono le canzoni scelte sui social? (Foto)

Non è magari uno dei periodi migliori per Elisa Isoardi, come per molti, ma sui social lei c’è sempre, sostenuta dagli amici e dai fan ma nelle sue ultime storie su Instagram è evidente la malinconia (foto). Due canzoni che di certo Elisa Isoardi non avrà scelto a caso, due canzoni d’amore, struggenti, immaginiamo dedicate a qualcuno. La prima è il famoso brano di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo; la seconda è A chi non ha risposte di Gianna Nannini. In particolare la Isoardi ha scelto dei versi che sembrano davvero rivolti a qualcuno che la sta facendo soffrire, immaginiamo un uomo. “Fa tanto male ma in fondo è semplice, anche se adesso non mi ascolti sei sempre più lontano e vicino a me” e “Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai”. Tutto chiaro?

ELISA ISOARDI SOFFRE PER AMORE?

Facile pensare a Raimondo Todaro, possibile che sia il ballerino la causa del suo malessere? Dopo i mesi insieme nella sala prove, le difficoltà superate sul palco di Ballando con le Stelle e tutta la sensualità possibile, adesso sembra che tra Elisa e Raimondo non ci sia altro. Lei parla di amicizia ma non c’è più stata una delle loro dirette sui social o altro. Hanno litigato o hanno solo vissuto la loro amicizia lontano da tutti?