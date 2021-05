Tensione in casa Ferragni: Chiara e Valentina hanno litigato?

Possibile che Valentina e Chiara Ferragni abbiano litigato? La presunta discussione arriva da un pettegolezzo svelato da Sandro Pirrotta. E’ ancora una volta l’esperto in gossip che dallo studio di Ogni Mattina informa tutti di questa lite in famiglia, presunta discussione. Una lite tra le sorelle Ferragni appare strana ma chissà forse un fondo di verità c’è davvero perché Pirrotta racconta i motivi che hanno portato Chiara e Valentina Ferragni alla lite. Entrambe non hanno confermato e non hanno smentito, resta quindi tutto in mano al gossip. Scoprendo la motivazione ognuno può pensare se sia possibile o meno. Le sorelle Ferragni sono così unite e così pronte a sostenersi l’una con l’altra ma senza dubbio è Chiara la più famosa, la prima influencer.

LA PRESUNTA LITE TRA VALENTINA E CHIARA FERRAGNI – MA DAVVERO HANNO LITIGATO?

In base a quanto raccontato dal giornalista di gossip la discussione sarebbe arrivata con l’idea del nuovo progetto di Chiara, quello di realizzare dei gioielli. Sappiamo che Valentina ha già una sua linea di gioielli e che Chiara l’ha sempre aiutata indossandoli e facendole pubblicità. Tutto gratis immaginiamo, ma adesso la rivalità tra le due sorelle potrebbe essere reale.

Valentina non avrebbe digerito l’intenzione della sorella che ovviamente le farebbe concorrenza. Davvero Chiara sta pensando a una sua linea di gioielli? Sandro Pirrotta riporta questa motivazione alla base di quella che definisce una discussione abbastanza accesa. Sarebbe davvero poco carina come situazione, sarebbe come confermare che quando ci sono in ballo gli interessi economici tutto il resto viene meno. Noi ci crediamo poco, per le Ferragni la famiglia è troppo importante ma attendiamo il seguito per saperne di più.

Magari una delle due sorelle spiegherà cosa è accaduto, magari smentiranno il pettegolezzo, forse prima o poi vedremo davvero la linea di accessori di lusso di Chiara Ferragni.