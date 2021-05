La summer Collection Nespresso by Chiara Ferragni: tutti i prodotti

Una bellissima notizia per chi ama il caffè e per chi ama anche Chiara Ferragni. Oggi la notizia del lancio di una nuova collection che vedrà la collaborazione dell’influencer con Nespresso. Parliamo della summer collection Nespresso by Chiara Ferragni. Una limited edition che gli amanti del caffè di certo non si lasceranno scappare e che sarà apprezzatissima da chi ama lo stile di Chiara Ferragni e anche il rosa!

Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara Ferragni è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione delle nuove tendenze in ambito moda, stili di vita e comunicazione digitale.Questo accordo è ad oggi uno tra i più completi e ampi mai realizzati con un altro brand, un progetto entusiasmante che inaugura un approccio nuovo per Nespresso e che contribuisce a consolidare al contempo la nostra anima più creativa. Siamo davvero entusiasti di condividere l’interpretazione di Chiara Ferragni del marchio Nespresso e non vediamo l’ora di far conoscere il progetto alle nostre rispettive community“.

Scopriamo quindi nel dettaglio tutti i prodotti che fanno parte di questa collezione.

Tutti i prodotti della Nespresso summer collection by Chiara Ferragni

Tra i prodotti della collezione ci sono una macchina per fare il caffè, una tazza davvero unica nel suo genere, una travel mug, una secondo macchina per il caffè e un aeroccino per preparare la schiuma di latte per favolosi cappuccini o caffè con latte.

Vertyo Next in edizione limitata

Uno stile unico e un caffè straordinario prendono forma nella macchina Vertuo Next in edizione limitata firmata Nespresso x Chiara Ferragni, disponibile nel colore rosa pastello con il suo iconico logo visibile sul laterale. La nuova e intuitiva macchina one-touch di Nespresso è in grado di preparare un’ampia gamma di caffè di diverse lunghezze in tazza, per ogni gusto o momento estivo da condividere con gli amici e la famiglia.

Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini

Compatta e chic, Nespresso x Chiara Ferragni Essenza Mini apre un intero mondo di caffè espresso di alta qualità. Selezionata per celebrare il suo amore per il caffè Ispirazione Roma, Essenza Mini è stata riproposta con un motivo colorato vivace che mostra la firma visiva distintiva dei due marchi.

Aeroccino 3 Nespresso by Chiara Ferragni

L’edizione limitata di Aeroccino 3 Nespresso x Chiara Ferragni per aggiungere un tocco di rosa in casa e offrire un modo rapido ed elegante per preparare la schiuma di latte calda o fredda. Un accessorio indispensabile per chi vuole aggiungere, oltre all’espresso, la possibilità di prepararsi uno straordinario caffè con latte, ideale per concedersi un piacevole momento di relax estivo.

La coffee Mug Nespresso by Chiara Ferragni

Immaginiamo che questo sarà uno degli oggetti che andrà a ruba. Pensata per godersi una pausa caffè rilassante, la coffee mug Nespresso x Chiara Ferragniè perfetta per assaporare una tazza di caffè Nespresso a casa. La tazza è impreziosita con il monogramma di Nespresso, che è stato elegantemente rivisitato con i colori vivaci preferiti di Chiara e per adattarsi alle tendenze più in voga della stagione.

Travel mug Nomad Nespresso

Per portare sempre dietro le bevande a base di caffè arriva anche la travel mug Nomad Nespresso x Chiara Ferragni è stata personalizzata con il caratteristico logo di design a forma di occhio. Color rosa pastello è sicuramente un oggetto che piacerà tantissimo ai follower di Chiara.

Quando sarà possibile comprare i prodotti di questa Summer collection?

La collezione estiva in edizione limitata Nespresso x Chiara Ferragni sarà disponibile su www.nespresso.com e in alcune Boutique Nespresso selezionate, a partire dal 28 maggio. Nespresso Italiana ospiterà anche un’esclusiva prevendita online il 26 e 27 maggio per tutti coloro che vorranno essere i primi ad acquistare questa straordinaria collezione. Per iscriversi alla prevendita, visitare https://www.nespresso.com/it/chiara-ferragni