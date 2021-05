La summer collection Nespresso firmata Chiara Ferragni: una linea vivace e frizzante

Un progetto molto importante per Chiara Ferragni che è stato lanciato oggi e che ha già conquistato gli oltre 20 milioni di follower che la seguono in tutto il mondo. Le stories di Chiara in poche ore hanno fatto incetta di visualizzazioni e c’è davvero molto entusiasmo. Ma di che cosa si tratta? Parliamo di una limited edition esclusiva firmata da Nespresso e Chiara Ferragni. Nespresso lancia una nuova collezione estiva, grazie alla collaborazione siglata con l’imprenditrice italiana di fama mondiale Chiara Ferragni, con un tocco di colore diverso dal solito. Potrete notare infatti che domina il rosa in questa collezione e che l’influencer ha usato ovviamente il logo del suo brand per questa collezione esclusiva. La partnership vedrà Chiara Ferragni trasformare con il suo stile iconico alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso. Colori vivaci e un design frizzante che sicuramente conquisteranno i fan di Nespresso e di Chiara.

Con la sua coinvolgente positività e i suoi valori legati alla famiglia, Chiara sarà la protagonista perfetta per l’estate di Nespresso. Ma scopriamo qualcosa in più su questa nuova collaborazione. Chiara aveva raccontato ai suoi follower che ci sarebbe stato un progetto molto importante e probabilmente si riferiva a questa collaborazione che sta già piacendo moltissimo a tutte le persone che la seguono. Tutto il necessario per fare un ottimo caffè in casa è disponibile sullo store di Nespresso. Non ci resta che scoprire di che cosa si compone questa summer collection Nespresso by Chiara Ferragni.

La collaborazione Nespresso x Chiara Ferragni vedrà una serie di iniziative durante i mesi estivi: dal lancio della collezione in edizione limitata ad eventi esclusivi, fino a ricette di caffè ispirate all’estate e momenti di incontro con i fan. Tutti i coffee lovers quest’estate potranno seguire Chiara Ferragni e Nespresso nelle attività pensate appositamente per loro.

Parlando della sua collaborazione con Nespresso, Chiara Ferragni ha dichiarato: “Da italiana, sono una grande amante del caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo. Nespresso rappresenta davvero uno stile di vita contemporaneo con un approccio pratico al caffè di alta qualità. Ecco perché sono così entusiasta di lavorare a questa collezione, che si contraddistingue per un design divertente ed elegante allo stesso tempo. Quando ho incontrato per la prima volta il team di Nespresso sono rimasta affascinata anche da tutte le iniziative legate ai temi di sostenibilità e riciclo, a cui mi piacerebbe prendere parte e dare il mio contributo quanto prima”.

Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara Ferragni è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione delle nuove tendenze in ambito moda, stili di vita e comunicazione digitale.”

Gli oggetti della summer collection Nespresso

Vertuo Next in edizione limitata firmata Nespresso x Chiara Ferragni

Nespresso x Chiara FerragniEssenza Mini

Aeroccino 3 Nespresso x Chiara Ferragni

Coffee mug Nespresso x Chiara Ferragni

Travel mug Nomad Nespresso x Chiara Ferragni