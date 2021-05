Belen si spoglia col pancione, la seconda gravidanza è diversa

Seconda gravidanza per Belen Rodriguez e tutto è diverso dalla prima volta, da quando era incinta di Santiago, il bellissimo figlio nato dal legame con Stefano De Martino. Ricordiamo le foto con il primo pancione, quelle scattate dai paparazzi, Belen era sempre molto nervosa e infastidita, ha poi anche spiegato che il corpo che cambia con la maternità per lei non è il massimo. E’ una cosa che ha ripetuto anche all’inizio di questa seconda gravidanza ma adesso sembra avere cambiato idea. Prima le foto col pancione scattate alle Maldive e adesso Belen Rodriguez sempre più vicina alla data del parto che si spoglia quasi del tutto e mette in evidenza le attuali curve. Una foto bellissima in bianco e nero, Belen Rodriguez è coperta da un lenzuolo, avvolta copre le parti giuste scoprendo la femminilità, la sensualità, inalterate anche con il pancione, con i chili in più.

BELEN: “THE MOON INSIDE”

Il suo commento non ha bisogno di spiegazioni, Luna Marì è il nome scelto per la sua bambina e tutti sono pazzi di questo scatto. Possibile che Belen sia più sexy che mai anche in gravidanza? Le amiche, le follower, tutte continuano a farle complimenti. I messaggi pieni di congratulazioni da parte delle donne sono quelli che preferisce, è così per tutte.

La nascita della figlia di Belen e Antonino è prevista a luglio, in piena estate, manca ancora un bel po’ di tempo ma la showgirl argentina fa di tutto per restare sempre in forma. Cerca di resistere alle voglie e di continuare a mangiare sano nei pasti principali.

Anche Antonino Spinalbese non vede l’ora di tener tra le braccia la sua piccolina, Luna Marì è per lui la prima figlia. Ma chi ha scattato questa volta le foto a Belen? Anche queste sono opera del suo compagno?