Belen mostra la morfologica e il volto di sua figlia: è identica a lei (Foto)

Grandi emozioni questa mattina per Belen che ha fatto l’ecografia morfologica e ha potuto vedere il volto di sua figlia. Incredibile ma vero la piccolissima Luna Marì ha le labbra grandi, Belen ride ma sembra davvero così. Con lei ovviamente c’è anche Antonino Spinalbese che nelle storie di Instagram appare molto emozionato mentre prende posto in prima fila per osservare bene la morfologica, il viso di sua figlia. E’ alla 27esima settimana e non vede l’ora di stringere Luna tra le sue braccia, si emoziona anche lei mentre guarda la bimba e il suo compagno. A 36 anni Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, questa volta ci sono le nausee e altri fastidi che non ha avuto quando era in attesa di Santiago, ma c’è anche una maggiore consapevolezza.

BELEN FA LA MORFOLOGICA E SI EMOZIONA

“Guarda che sta muovendo la bocca, sembra stia sorridendo, ora la apre…” è la ginecologa che indica tutto alla coppia ed Antonino non perde un passaggio, anche lui ha visto il movimento. “Amore della mamma” scrive Belen Rodriguez mostrando a tutti la sua piccolina.

Una gravidanza condivisa sui social, cosa che non aveva fatto la prima volta. “Il flusso è perfetto, mi dai delle soddisfazioni” aggiunge la dottoressa che dopo avere controllato tutto mostra finalmente il volto in 3D della bambina. Quelle labbra così belle e grandi sembrano dire che somiglia davvero tanto alla mamma ma è ancora troppo presto.

Questa volta non c’è Santiago, evidentemente impegnato con la scuola. Anche lui è sempre coinvolto dalla mamma e da Antonino ma senza esagerare, non è poi così piccolo. Belen torna a casa a riposarsi e a godersi la tranquillità di questo periodo. Antonino Spinalbese è sempre con lei, pronto a riempirla di coccole e di attenzioni, intanto preparano tutto per l’arrivo di Luna Marì.