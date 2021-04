Belen fa fatica a respirare e chiede consiglio a tutte le fan col pancione

Belen mostra l’outfit del giorno, ha scelto dal suo armadio un vestitino corto estivo che non può più nascondere il gran pancione(foto). Mancano ancora due mesi al parto e Belen si sta rendendo conto che la seconda gravidanza è ben diversa dalla prima. E’ stato tutto più semplice quando era in dolce attesa di Santiago, lo racconta alle follower a cui chiede aiuto. Belen è isterica e fa fatica a respirare, lo ripete più volte mentre bellissima sorride con le sue facce buffe. “Oggi io sto impazzendo, non respiro, non mi entra l’aria, mi sta schiacciando il diaframma, sono incinta scrivetemi qualche consiglio, non ce la faccio più”. Lo confida tra le sue storie di Instagram, non è sola in casa, si sentono più voci e si riconoscono quelle di Antonino e di mamma Veronica.

BELEN CHIEDE AIUTO ALLE FAN

Non sta bene i piedi e nemmeno sdraiata, pensa che magari sia colpa della pasta che ha mangiato a pranzo. Le consigliano di bere un bicchiere di Coca Cola, di sdraiarsi sul lato sinistro ma non funziona niente, nemmeno respirare lentamente. Accoglie il consiglio di chi le dice di massaggiare un po’ il pancione così magari la bimba cambia posizione e lei si sente meglio. Niente da fare, Belen è insofferente ed è nervosa, ma le mamme la comprendono. In tante sono in dolce attesa e sorridono con lei, sono nella sua stessa situazione.

Qualcuno azzarda un complimento buffo, le dicono che è una “chiattona bellissima”, lei sorride e annuisce, nonostante abbia preso pochi chili da quando è incinta si sente davvero molto pesante. Hanno ragione i fan, la Rodriguez è bellissima, non è mai stata così bella come in questo periodo, merito del relax e della felicità. Intanto, lei continua ad avere sbalzi d’umore ma li nasconde bene.