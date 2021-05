Dayane Mello perde anche la sua mamma: il doloroso addio social

Un anno sicuramente difficile quello che Dayane Mello sta vivendo, pieno di momenti di grande dolore. Qualche giorno fa la modella brasiliana aveva raccontato a chi la segue con affetto, di una nuova pagina drammatica della sua vita. Sua madre le aveva detto di avere un tumore. Purtroppo, le condizioni di sua madre sembrano essersi aggravate negli ultimi giorni e oggi la Mello ha annunciato via social la morte della mamma. Il rapporto con la donna, come ha raccontato Dayane nella casa del Grande Fratello VIP 5 non è stato certamente dei migliori. Tante le sofferenze e i dolori di una infanzia difficilissima. Ma non si può dimenticare il legame che lega una figlia a una madre e oggi per Dayane è un giorno di lutto.

E’ morta la mamma di Dayane Mello: le parole della modella sui social

“Oggi per me un’altra perdita ma so che per mia madre è stato un sollievo perchè stava soffrendo in un letto di ospedale” ha scritto Dayane Mello dopo aver postato una prima foto sui social con il nostro simbolo del lutto. La modella saluta la sua mamma dicendo, dicendo che dopo il loro lungo viaggio, tra alti e bassi, alla fine si erano perdonate per ritrovarsi anche se da lontano. “Sarà sempre nei nostri cuori” ha scritto la Mello che ha spiegato anche che a causa della pandemia non era stato possibile andare in Brasile per incontrare di nuovo tutta la sua famiglia e neppure sua madre malata. Nelle ultime però la modella ha parlato con la sua mamma con una video chiamata e spiega che nell’ultima telefonata fatta è riuscita a dirle tutto quello che c’era nel suo cuore e che avrebbe voluto dirle da tempo.

La Mello lancia anche un messaggio e invita tutti a rendersi conto di quanto la vita sia breve e di quanto sia importante perdonare, godersi ogni singolo attimo con le persone care e amare. “Lasciate da parte i disaccordi perchè alla fine non ci sarà più tempo” ha scritto la modella brasiliana nell’ultimo saluto per la sua mamma. “Mamma riposa in pace ti amerò per sempre e avrai il mio perdono” ha concluso Dayane nel suo saluto social alla mamma venuta a mancare poche ore fa.