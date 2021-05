La madre di Dayane Mello ha il cancro, la reazione della modella

Dayane Mello racconta su Instagram che sua madre ha il cancro ma tutti ricordano che loro due non si parlano da anni. Come ha reagito Dayane alla notizia che sua madre deve combattere con un tumore? Il suo lungo post è iniziato facendo gli auguri ai suoi genitori perché sono nati lo stesso giorno, il 25 maggio. Oggi è il compleanno di due persone molto importanti per lei, usa queste parole Dayane Mello e si riferisce non solo a suo padre ma anche alla mamma. Sembra che nonostante i brutti ricordi dell’infanzia lei voglia riallacciare i rapporti con la donna che l’ha messa al mondo. Ben diverso il legame che ha con suo padre, a lui è molto legata da sempre, mentre la madre l’ha rivista in un video durante il Gf Vip e in quella occasione la donna raccontò cose diverse da quelle dette da sua figlia.

DAYANE MELLO DESIDERA AIUTARE SUA MADRE

“Oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti per me, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre” e già quesata parte del messaggio stupisce ma arriva il seguito.

“Sono qui e non parte di questo amore incondizionato e oggi voglio celebrare questo giorno benedetto. Oggi dovrei celebrare il compleanno del mio amato padre – ed è qui che arriva la rivelazione della modella brasiliana – ma io voglio festeggiare lei, mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, che mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro”.

E’ davvero addolorata Dayane e conclude: “Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”. Dopo la tragedia della morte del fratello adesso per lei c’è da affrontare anche questo, forse è davvero il modo per riavvicinarsi alla donna che l’ha messa al mondo ma che non è riuscita a darle amore.