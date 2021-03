Dayane Mello: “Mia figlia sa tutto della mia vita” (Foto)

La prima ospite di Verissimo per lo speciale GF Vip è Dayane Mello che ha ricordato il suo passato, la parte della vita che sua figlia Sofia conosce bene (foto). Dayane sembra avere perdonato tutto e tutti, anche sua madre, nonostante oggi quel passato la condizioni ancora molto. E’ pronta a incontrare la sua mamma, è già in contatto con lei su whatasapp: è sua madre. Della sua infanzia non vissuta ha detto tutto a sua figlia: “Sofia sa tutto della mia vita, ha visto dove abitavo… ho passato tante difficoltà ma quando sei piccolo non ti rendi contro anche se sei in mezzo al niente, non la vedi la difficoltà, però ti segna quando sei più grande, capisci perché senti questo vuoto e il perché un giorno sei felice e uno triste”: Dayane Mello è usicta da pochi giorni dalla casa del GF Vip, si sente ancora confusa, troppi mesi in una realtà che non è la vita.

DAYANE MELLO A VERISSIMO HA GIA’ PERDONATO SUA MADRE

“Ho contatto con mia mamma su whatsapp e appena posso andrò in Brasile da mio padre. La vedrò senza problemi, io non faccio problemi e voglio andare oltre a tutto, l’ho già perdonata”. Grande maturità da parte della Mello.