GF Vip 5, Dayane Mello incontra la figlia Sofia: Bubi e mamma emozionano tutti

Durante la finale del Grande Fratello Vip 5, c’è stata una sorpresa bellissima per Dayane Mello. La modella brasiliana ha incontrato nella casa il papà di Stefano Sala, nonché nonno della sua piccola Sofia. L’uomo ha avuto solo belle parole per Dayane e l’ha poi accompagnata fuori dalla porta rossa dove ad attenderla c’era una sorpresa ancora più emozionante, quella che la Mello attendeva sicuramente da mesi. Accompagnata da nonna Simona, Sofia è corsa tra le braccia della sua mamma che si è inginocchiata per terra per accoglierla. Una scena da film che ha davvero emozionato tutti. E la piccola Bubi era a suo agio sotto i riflettori!

Dayane Mello riabbraccia la figlia Sofia: abbracci e lacrime al GF Vip 5

“Ciao amore, ciao vita mia” ha detto emozionatissima Dayane a sua figlia. Sofia si è buttata tra le braccia della madre esordendo con uno struggente “Mamma” che già parlava da sé. “Mi sei mancata tanto. Non ci lasciamo più” ha detto Sofia. “Mai più” ha detto Dayane tra le lacrime di commozione. L’incontro è stato sicuramente uno tra i più emozionanti di questa edizione del GF Vip 5. Innegabile l’emozione anche per i telespettatori che hanno assistito al ricongiungimento di mamma e figlia dopo sei mesi. La Mello ha riempito Bubi di complimenti, lei intanto: “Dai che magari vinci”. La modella non ha vinto il programma ma senz’altro ha regalo una bellissima scena di televisione. “Ti amo tantissimo” ha continuato a ripetere Sofia alla sua mamma facendo notare a Dayane che aveva tutto il trucco rovinato per le lacrime. In realtà per Sofia non è la prima volta al GF. Già quando partecipò il papà Stefano, Dayane accompagnò la piccola a riabbracciare il papà.

Il web è pazzo di Sofia Sala dopo l’incontro con la mamma Dayane Mello al GF Vip 5

“Lo sai che per venire qui da te ho fatto anche il tampone? Cosa non faccio per te?” ha chiesto Sofia alla mamma facendo ridere tutto lo studio. “Non riusciamo più a staccarci. Sei stupenda amore. Vuoi restare tra le braccia della mamma?” ha detto Dayane. “Per sempre!” ha risposto la piccola Sala. La Mello avrebbe voluto portare la bambina con sé in casa, come avrebbe voluto anche Sofia d’altronde ma per ovvi motivi non è stato possibile.

L'esatto momento in cui tutto l'amore del mondo esplode… ed il tempo sembra fermarsi. Dayane ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/SW1SRsY6p0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Dayane ha potuto riabbracciare anche i nonni di Sofia. Poi la bimba è scoppiata in lacrime dicendo di essersi emozionata. In collegamento dal Brasile anche il papà di Dayane e Juliano. Bubi lanciatissima parlava anche in portoghese. Inutile dire che il web è già pazzo di lei!