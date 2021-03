Grande Fratello VIP 5: vincitore scontato per il reality di Signorini, Dayane Mello subito fuori a sorpresa

Dopo più di cinque mesi di diretta e circa 160 giorni, il Grande Fratello VIP 5 ha finalmente chiuso i battenti con l’elezione del suo vincitore. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda con la sua ultima e decisiva puntata questa sera 1 marzo 2021; una data impronosticabile quando lo scorso 14 settembre 2020 Canale5 diede il via al programma.

Ma come è andata questa finale del Grande Fratello VIP 5? Il reality show si è aperto con la chiusura del televoto settimanale che ha visto in sfida Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta giocarsi l’ultimo posto rimasto disponibile per la finale. Il conduttore ha rivelato pochi prima della 23:00 che il vippone ha dover abbandonare la casa è Zelletta. Il pugliese saluta i compagni d’avventura incassando un tosto 83% dei voti e si dirige verso lo studio… ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Grande Fratello VIP 5: Dayane Mello subito fuori a sorpresa

Rimasti in quattro in casa, Alfonso Signorini spiega a vipponi come si svolgerà la finale. A dover compiere subito una nuova scelta è Dayane Mello – la prima concorrente eletta finalista – a decide con chi vuole sfidarsi al televoto flash fra Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La modella brasiliana opta per Pretelli; la sua scelta ha involontariamente creato anche la seconda sfida al televoto flash: Stefania Orlando si è sfidata con Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Uscita dal GF dobbiamo portarla a disintossicarsi”

Nonostante la scelta strategica di mettere in sfida i due amici del cuore Stefania Orlando – Tommaso Zorzi, la prima ad uscire dalla casa è proprio Dayane Mello che incassa un incredibile quarto posto e il 67% dei voti contrari.

Nella sfida fra i “Zorzando”, a dover lasciare la casa ad un passo dalla vittoria finale è stata Stefania Orlando; la donna da ben due mesi ha spesso spiegato che avrebbe fatto di tutto per far vincere il suo amico Tommaso, anche immolarsi ad una eliminazione. E i suoi fan devono aver recepito al volo queste intenzioni: la televenditrice è stata sbattuta fuori col 66% dei voti.

Consumate le eliminazione, in casa non resta altro da fare se non aprire il televoto finale: da un lato Tommaso Zorzi dall’altro lato Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi hanno spento la casa e si sono diretti in studio per scoprire l’ultimo verdetto.

Grande Fratello VIP 5: vincitore scontato per il reality di Signorini

Come già pronosticato da molti, a vincere questo Grande Fratello VIP 5 è stato proprio Tommaso Zorzi. Un verdetto scontato ma riconfermato anche dal 68% delle preferenze nel televoto flash che lo ha portato al trionfo.