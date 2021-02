Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Uscita dal GF dobbiamo portarla a disintossicarsi”

Continuano le polemiche che riguardano il Grande Fratello Vip 5 continuano e questa volta a rendersi protagonista di una spiacevole battuta è stato Tommaso Zorzi. L’influencer ha fatto delle affermazioni spiacevoli sulla sua collega Giulia Salemi facendo scatenare il popolo del web che subito è andato contro Zorzi. In realtà come sempre succede, i fandom si dividono: c’è chi si schiera dalla parte della Salemi ( che al momento conta anche su tutti i telespettatori che fanno il tifo per la Mello) e chi invece si schiera dalla parte del giovane influencer milanese…

Ma che cosa è successo e che cosa ha detto Zorzi tanto da scatenare una delle ennesime polemiche di questa edizione del GF VIP 5? Durante una serata all’interno della casa più spiata d’Italia, i concorrenti hanno bevuto del vino e Tommaso ha fatto notare che la bella Giulia ama particolarmente bere. La battuta del concorrente favorito alla vittoria finale del reality show non è piaciuta per niente ai telespettatori che hanno anche richiesto un provvedimento disciplinare.

Tommaso Zorzi fa una battuta terribile a Giulia Salemi al GF Vip 5 e Zenga rincara

“Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce” sono state queste le parole uscite dalla bocca di Tommaso Zorzi nei confronti della Salemi. A rincarare la dose e sostenere l’opinione del giovane gieffino ci ha pensato Andrea Zenga. “Io l’ho vista… C’era una bottiglia vuota con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo” ha continuato il fidanzato di Rosalinda. Tommy non si è saputo frenare: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi“. Parole veramente forte di cui forse non si è nemmeno reso conto visto che lui è il primo ad accorgersi di quando una battuta supera l’ironia. Qui c’era ben poco di ironico e adesso sui social network è scoppiata la rivolta contro Zorzi. E’ guerra tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: piovono accuse e si prendono decisioni drastiche

Tommaso e Giulia hanno finalmente fatto pace dopo delle settimane piuttosto complicate. I due colleghi erano molto amici prima di entrare al GF Vip 5 poi le cose sono improvvisamente cambiate. Era stato proprio Zorzi a riavvicinarsi alla Salemi dopo che la concorrente italo-persiana era stata nominata quasi da tutti gli inquilini. E adesso, Giuli Power perdonerà questo triste scivolone a Tommaso? Il Grande Fratello prenderà un provvedimento nei confronti del ragazzo?

Qui il video che sta facendo tanto discutere: