La figlia di Simona Ventura compie gli anni e le dedica tutto il suo orgoglio (Foto)

Simona Ventura ha due figli maschi nati dal matrimonio con Stefano Bettarini e ha sempre raccontato di sua figlia Caterina. La terza figlia della Ventura oggi compie gli anni, festeggia i suoi meravigliosi 15 anni e la sua mamma, la sua famiglia, non potrebbero essere più orgogliosi. La conduttrice le scrive tutto in poche righe, sono gli auguri social alla sua bambina che sta crescendo. Simona Ventura ha preso in affido Caterina quando era neonata, in quei mesi non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata sua figlia, che l’avrebbe adottata ma poi tutto è successo nel modo più naturale possibile. Una storia meravigliosa tra madre e figlia che dimostra la generosità di Simona Ventura e l’amore immenso che ha nei confronti di Caterina.

SIMONA VENTURA FA GLI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A SUA FIGLIA CATERINA

“E sono 15! Sono immensamente orgogliosa della ragazza che stai diventando.. Leale, volitiva, moderna ma attaccata ai valori veri della vita. Buon compleanno” ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram facendo gli auguri a sua figlia.

Sullo stesso social sono arrivati anche gli auguri di Giovanni Terzi, compagno di Simona: “Auguri bellissima Cate, che bello poter festeggiare insieme anche questo compleanno”.

La pandemia ha unito ancora di più la sua bellissima famiglia, per mesi come tante altre famiglie, sono rimasti sotto lo stesso tetto uscendo di casa solo per pochissimi motivi. In questo modo ancora una volta la Ventura e Giovanni Terzi hanno capito che la loro storia durerà per sempre, che il matrimonio è ciò che desiderano di più.

Su Instagram le foto di Simona e Caterina insieme, gli scatti da bimba, quelli da adolescente ma sempre felice accanto alla sua mamma. Legalmente sono legate dal 2014 ma è da sempre che Caterina è sua figlia. Oggi a festeggiarla ci sono tutti, i nonni, gli zii e soprattutto i fratelli Giacomo e Niccolò.