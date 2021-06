Michele Morrone e la foto con Simone Susinna che incuriosisce i fan: la spiegazione

Delirio sui social poche ore fa dopo che Michele Morrone ha postato una foto su Instagram in compagnia del suo amico Simone Susinna. I due, con sguardo tenebroso e sensuale, si abbracciano in uno scatto che ha fatto capitolare molti! Non capita di vedere due bellezze del genere in così pochi metri quadrati. Ma non è stato lo scatto di per se a far andare in tilt i milioni di fan che seguono l’attore quanto la frase che Morrone ha scelto per accompagnare questo scatto. Michele infatti ha scritto accanto alla foto, come una sorta di didascalia “sono un bugiardi”. E questa scelta in qualche modo ha indotto i suoi follower a pensare che fosse un modo originale per fare coming out. Per questo motivo in poche ore sotto la foto sono arrivati migliaia e migliaia di commenti in cui si chiedeva all’attore di fare chiarezza. “Sei gay”, “hai deciso di fare coming out con questa foto”, “ci stai presentando il tuo fidanzato”: questi sono solo alcuni dei commenti postati sotto l’immagine scelta da Morrone che, poche ore dopo, ha deciso di fare chiarezza postando delle storie sempre sul suo profilo instagram.

Michele Morrone e la foto con Simone Susinna: le parole dell’attore

Michele Morrone quindi, rigorosamente in inglese, ha spiegato che no, il suo non era affatto un coming out, che non è fidanzato con Simone, che il modello è solo un suo grande amico: “Mi sono svegliato oggi con i miei collaboratori che mi hanno avvisato di molti articoli in cui si dice che ho fatto coming out. Tutto per la foto in cui sono abbracciato a Simone Susinna. Siamo molto amici, come fratelli e stiamo registrando un film insieme. Però ragazzi era solo una fotografia. E per la cronaca io sono un grande alleato della comunità LGBTQ.”

Poi ha continuato con altre storie spiegando quella che è la sua posizione: “Ci sono tanti ragazzi giovani che adorerebbero fare coming out, ma non possono a causa delle loro famiglie che non li accettano. Ho conosciuto tanti di questi ragazzi. La felicità non ha prezzo. Pace e amore a tutti.” Il suo però non lo era! Era solo uno scatto tra amici e anche il fatto di aver scritto “sono un bugiardo” si riferisce al fatto che tutti gli attori lo sono, visto che vestono i panni di personaggi e interpretano quindi una parte!