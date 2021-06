Belen torna in bikini col pancione, quanto manca al parto?

Belen pubblica una foto in bikini col pancione enorme, ma quanto manca al parto? E’ tornata su Instagram dopo un po’ di post e giorni di assenze. La showgirl ha anche spiegato perché non è più così presente con i suoi follower, non mostra più così tanto della sua gravidanza. E’ semplicemente gelosa del suo momento, ha spiegato proprio così Belen Rodriguez il suo desiderio di godersi in piena tranquillità le ultime settimane con il pancione. Belen è alla 34esima settimana, è lei a tenere il conto sul suo profilo social, a mostrare sempre con i suoi occhi chiusi e il volto sognante il pancione. E’ a bordo piscina e non può certo prevedere la data esatta del parto ma mancano più o meno sei settimane. Tutto come annunciato da Belen e Antonino dopo i primi tre mesi: la piccola Luna Marì nascerà a luglio.

BELEN RODRIGUEZ SI DEFINISCE UNA MAMAMCITA

Il bikini fa fatica a contenere le sue orme ma è in bikini Me Fui e non si cambia. Per questa estate Belen e Antonino Spinalbese hanno scelto di trascorrere le vacanze, i fine settimana e ogni giorno possibile non troppo lontano da casa, da Milano. Hanno affittato una villa con piscina ed è lì che si rifugiano appena possono, è lì che Santiago si diverte con i suoi piccoli amici e i nonni.

Ama definirsi una mamacita, adora il suo stato dolce attesa. E’ sempre il suo compagno a scattarle le foto più belle. Sono innamorati e felici e tra un mese e mezzo lo saranno ancora di più. La Rodriguez non vede l’ora che la piccola nasca. Nonna Veronica è sempre attenta ad ogni esigenza e a rispondere se necessario sui social. Manca ancora un po’ e conosceremo tutti Luna Marì Spinalbese, per poi scoprire come sarà la showgirl argentina mamma per la seconda volta.