Ilary Blasi madrina della nipotina, il battesimo di Jolie è stato molto emozionante

Dopo l’emozione del primo incontro con la nipotina per Ilary Blasi anche l’emozione di essere la madrina al suo battesimo. Sua sorella Melory ha scelto lei per battezzare la sua prima figlia, la piccola Jolie. Una domenica piena di emozioni per tutta la famiglia con Ilary Blasi al settimo cielo. Finita l’ultima edizione dell’Isola dei famosi la conduttrice si è concentrata sul suo ruolo di madrina. La nipote di Ilary Blasi e Francesco Totti è nata lo scorzo 25 aprile. Melory non ha voluto attendere oltre per battezzare la sua bambina. Il sacramento ricevuto nella chiesa di quartiere a Roma e ovviamente intorno alla piccolina solo la mamma e il papà, il padrino e la madrina. Padrino della bimba il cognato, Adriano. Tutto è rimasto in famiglia ma c’è chi ha subito chiesto perché Melory non abbia scelto l’altra sorella.

IL BATTESIMO DELLA FIGLIA DI MELORY BLASI – ILARY BLASI MADRINA EMOZIONATA

Grandi emozioni durante la celebrazione, tutti si sono commossi e non solo chi in quel momento era con la piccolina che riceveva il battesimo. “All’anagrafe mia figlia si chiama solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa” così Melory ha soddisfatto la prima curiosità dei follower a cui ha mostrato le foto del battesimo.

Bellissima Ilary Blasi nel suo abito color avorio, come Melory che ha optato per un vestito floreale confidando che non l’ha comprato di recente, che era un abito che aveva da tempo nell’armadio e che non aveva ancora avuto modo di indossarlo.

Una quarantina tra parenti e amici hanno festeggiato la piccola all’agriturismo Poggio dei Cavalieri, ovviamente con tavoli ben distanziati. Tra le storie Instagram di Melory tutti i dettagli, tutta l’eleganza per un giorno speciale, pieno di emozioni.

Sempre per rispondere alla curiosità di tutti Melory ha spiegato che la sorella, Silvia, farà da madrina al suo secondo figlio.