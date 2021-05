Melory Blasi racconta del parto, ha già perso tutti i chili

Melory Blasi è diventata mamma di Jolie il 25 aprile, ha fatto attendere un po’ le sue follower prima di raccontare del parto. Oggi la sorella di Ilary Blasi ha risposto a tutte le domande, con la figlia tra le braccia ha confermato di avere fatto il parto naturale, che la piccola è stata bravissima perché si è subito attaccata al seno, che durante la gravidanza ha preso solo 9 chili, per questo in così poco tempo è già tornata in gran forma. “Penso che un po’ è costituzione e un po’ perché ho preso pochissimi chili in gravidanza e quindi è stato più facile tornare in forma”. Melory Blasi ha partorito all’ospedale Villa S. Pietro.

PERCHE’ MELORY HA DATO UN NOME COSI’ PARTICOLARE A SUA FIGLIA

Jolie è un nome bellissimo ma la Blasi spiega che l’ha scelto suo marito, ovviamente piaceva anche lei, proprio perché insolito. Alla nascita Jolie pesava 3,5 kg. Tantissime le domande per Melory che spiega che il parto è andato bene, che è stato anche abbastanza rapido: “Certo non è una passeggiata però si fa”. Diciamo che ha fatto l’epidurale e la rifarebbe. Poi entra nel dettaglio e non si tira indietro, spiega che dalla dilatazione alla nascita sono passate circa due ore.

Curiose anche di sapere come è stato il primo incontro tra Isabel Totti e la cuginetta: “All’inizio era un po’ titubante anche perché piangeva, poi l’ha presa in braccio e ha smesso di piangere e Isabel era tutta contenta”.

Confessa che si sente 10 metri sopra il cielo, che il ruolo di mamma le è venuto naturale ma che le nuove emozioni sono scoperte bellissime. E’ sicura che la piccola non somigli a lei e a chi le chiede se avrà altri figli chiede di attendere un po’, adesso non è il caso nemmeno di rispondere.