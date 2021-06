Melory Blasi: bellissime le bomboniere scelte per il battesimo della figlia

Domenica scorsa Melory Blasi ha festeggiato il battesimo della figlia, la piccola Jolie. Bomboniere, regali per la madrina e il padrino, la torta, l’allestimento e la location; i follower hanno fatto mille domande alla sorella di Ilary Blasi e lei ha risposto volentieri a tutto. Dal perché abbia scelto Ilary Blasi come madrina all’assenza di Francesco Totti, Melory Blasi ha spiegato che lei ha fatto da madrina ai primi figli delle sorelle e che Silvia sarà la madrina del suo secondo figlio. Tanta curiosità per le bomboniere. “Abbiamo fatto le bomboniere uguali per tutti gli invitati. Due tipologie di bomboniere, dei vasetti contenenti la confettura mista con il nome di Jolie e la data del battesimo e poi delle calamite stupende con le foto di Jolie e la sua data di nascita”. Melory mostra tra le storie di Instagram i dettagli di una giornata piena di emozioni.

MELORY BLASI IL BATTESIMO DELLA PICCOLA JOLIE

La location scelta ha reso felice tutti, una temperatura ideale per l’apericena, questa la scelta per festeggiare la piccola. Hanno mangiato benissimo al Poggio dei Cavalieri e tutto è diventato davvero perfetto, come confida Melory, grazie a Martina Ferrara e al suo allestimento. Il regalo per la madrina e il padrino è bellissimo ma l’influencer fa attendere un po’, non ha ancora mostrato cosa ha comprato per il cognato e sua sorella Ilary.

Per l’apericena hanno previsto una cosa un po’ più easy e hanno scelto dei finger food, due primi piatti e la torta.

Piedi scalzi in chiesa per la piccola, in tanti hanno notato anche questo, il motivo è semplice, faceva molto caldo. A chi ha chiesto se ci fosse Totti, sua cognata ha ricordato che sia chiama Francesco: “Non c’era perché è all’estero per motivi di lavoro”.

Doppia torta, tanti palloncini, tantissime foto e per finire la Blasi mostra il regalo che ha ricevuto quando è nata Jolie: suo marito le ha regalato uno smeraldo, un anello.