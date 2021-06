Ilary Blasi e Michelle Hunziker a cena insieme, sono colleghe ma soprattutto amiche

Che coppia Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme, colleghe e amiche ma non hanno alcuna intenzione o offerta per lavorare nello stesso programma. Sono semplicemente andate a cena insieme, a Roma, con altre tre persone, altri tre che lavorano con loro e per loro. Chi ha detto che non può esserci amicizia vera tra le donne del mondo dello spettacolo? Anche Michelle Hunziker e Ilary Blasi ribaltano la regola che ascoltiamo sempre, ma come sempre dipende da chi sono le dirette interessate. Michelle e Ilary da un po’ di tempo hanno in comune lo stesso regista e gli altri collaboratori Mediaset e infatti a cena a Trastevere con le due conduttrici c’era anche Roberto Cenci, regista sia dell’Isola dei famosi che di All Together Now.

MICHELLE HUNZIKER TORNA AL TIMONE DI ALL TOGETHER NOW

Sono già partiti i casting per il talent di Mediaset che come sempre andrà in onda in prima time con tanti protagonisti e con la Hunziker al comando. Ilary Blasi farà ancora una volta L’Isola dei famosi? Intanto le due care amiche cenano insieme in un ristorante di Trastevere, si concedono piatti semplici e golosi, come mostra la bella svizzera sul suo profilo Instagram.

Tra le storie Instagram di entrambe uno scatto della serata. Tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi il feeling è evidente e al tavolo all’aperto della Taverna Trilussa tutto diventa ancora più allegro. Con loro non c’è solo il regista ma anche Graziella Lopedota e Simona Raya. Cosa bolle in pentola tra conduttrice, regista e manager? Loro due sono amiche da tanti anni, tra loro non c’è mai stata alcuna rivalità, hanno sempre avuto i rispettivi spazi. La solidarietà femminile stupisce sempre ma non solo le uniche vip legate da una profonda amicizia, la lista e lunga e fuori ne restano ormai poche.