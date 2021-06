Mara Venier col marito prega Padre Pio apprezzando la pace di Pietrelcina

In queste ore Mara Venier e suo marito sono a Pietrelcina, il paese in cui è nato Padre Pio, San Pio. La conduttrice è in Campania per lavoro ma prima si è fermata a Napoli, questa mattina era lì per una buona dose di rito contro il malocchio e poi è arrivata a Pietrelcina. Mara Venier si prepara pe la registrazione di “Una voce per Padre Pio” la serata benefica che da più di 20 anni si svolge nel paese in cui il santo è nato. Andrà in onda come sempre su Rai 1 in prima serata, era un impegno che la Venier aveva già prima dell’intervento ai denti. E’ l’occasione giusta per una benedizione, per una preghiera, per godere di quella pace che ha trovato e che mostra tra le storie di Instagram.

MARA VENIER E NICOLA CARRARO A PIETRELCINA, IL PAESE DI PADRE PIO

Sia Mara che Nicola hanno pubblicato alcuni scatti della visita alla chiesa dedicata a Padre Pio, di certo avranno visitato anche altro, ma in questo momento è importante la serenità e una preghiera per tutti. E’ il commento di Nicola Carraro mentre immortala la sua Mara in un momento di raccoglimento davanti alla statua della Madonnina.

Non è un periodo facile per Mara Venier che però può contare sempre sulla sua famiglia, su suo marito, sui figli. L’intervento ai denti, come ha spiegato la conduttrice, è andato male, c’è una denuncia contro il dentista. Poi un secondo intervento per rimuovere l’impianto ma il danno al nervo non si può eliminare, bisogna solo attendere. Una paralisi a metà viso, alle labbra, alla gola, per la Venier è un periodo difficile ma dopo un attimo di difficoltà si è ripresa, continua a lavorare e ad attendere che tutto passi. Lo fa per il suo pubblico ma soprattutto per se stessa, perché il lavoro per lei è fondamentale.