Valeria Marini in jeans dopo tutti i chili persi a Supervivientes

E’ davvero in gran forma Valeria Marini questa estate e infatti indossa i jeans skinny e li abbina a una maglietta corta che le lascia la pancia scoperta. Non è tutto, perché forse per la prima volta i paparazzi hanno fotografato Valeria Marini senza tacchi, addirittura con infradito ai piedi. Non ha perso di certo il suo fare da diva, manda a tutti baci stellari, ancheggia come sempre e non si distrae un attimo ma in questa versione più semplice non l’avevamo mai vista. Impegnata con lo shopping tra le strade di Roma quando si è accorta della presenza dei paparazzi ha abbassato la mascherina tricolore per sorridere e salutare tutti, ringraziando come sempre per l’attenzione. Un fisico da fare girare la testa e Valeria Marini ammette che si vede davvero benissimo, tutto merito del reality show spagnolo a cui ha partecipato di recente: Supervivientes.

QUANTI CHILI HA PERSO IN HONDURAS VALERIA MARINI

Ha perso ben 12 chili, anzi per la precisione 12 chili e mezzo, davvero tantissimi. Un’esperienza che alla showgirl sarda è servita molto non solo per farsi conoscere ancora di più all’estero ma in questo caso per arrivare davvero in gran forma alla prova costume. La pancia piatta, il top bianco che resta sopra i fianchi e il jeans che mette in evidenza l’assenza di rotolini. Per sottolineare il tutto la cintura dorata.

“Mi vedo più bella” ha confidato la Marini subito dopo l’eliminazione dal reality show spagnola. I jeans che in genere ingrossano a lei mettono in evidenza le gambe slanciate, il lato b tonico, ovviamente il seno prosperoso. Bellissima con i capelli biondi, lunghi, sciolti sulle spalle. Ha salutato i paparazzi e poi dopo qualche acquisto, anche in edicola, si è allontanata camminando come se fosse su una passerella, sinuosa, da diva, come sempre.