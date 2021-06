Valeria Marini magrissima lascia Supervivientes: quanti chili ha perso in due mesi?

Avventura finita per Valeria Marini che magrissima lascia Supervivientes dopo quasi due mesi ma quanti chili ha perso? La showgirl dai baci stellari aveva confidato il suo peso iniziale, circa 80 chili, facendo due conti Valeria Marini ha perso davvero tanti chili. E’ dimagrita molto, è evidente, colpa non solo del poco cibo a disposizione ma anche della fatica a cui i concorrenti del reality show spagnolo sono sottoposti. Un notevole impegno fisico per lei che adesso può contare su una maggiore popolarità anche all’estero. Valeria Marini è la quinta eliminata di questa stagione, è rimasta in Honduras per 53 giorni.

QUANTO E’ DIMAGRITA VALERIA MARINI IN HONDURAS CON SUPERVIVIENTES

La showgirl sarda è provata, la fatica e la mancanza di cibo le hanno fatto perdere ben 15 chili, davvero tantissimi. Anche L’Isola dei famosi ha tolto molto peso a tanti dei naufraghi. La perdita di peso è soggettiva, c’è chi non va oltre una certa soglia e chi continua a perdere chili con il passare delle settimane.

Il pubblico ha mandato a casa Valeria, dopo le 4 nomination superate è finito il suo percorso con il programma spagnolo. Ha dovuto abbandonare il gioco dopo una serie di disaccordi con gli altri concorrenti. Di certo la Marini non è rimasta in un angolino a guardare. Torna a casa con un dimagrimento un po’ troppo rapido ma avrà modo di tornare in gran forma. Sono davvero troppi i chili persi per lei che pesava poco più di 80 chili.

Con lei sull’isola c’era anche un altro concorrente italiano: Gianmarco Onestini, il fratello di Luca. Gianmarco è ormai un veterano dei reality show spagnoli, prima di partecipare a Supervivientes ha partecipato al Gran Hermano Vip, ovvero la verone spagnola del Grande Fratello Vip, poi anche La Casa Fuerte. Una vera fortuna per i vil l’esistenza di questi programmi tv.