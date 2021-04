Per Valeria Marini sorprese e lacrime con sua mamma a Supervivientes

E’ incredibile come da due settimane a questa parte, si parli quasi di più di quello che sta combinando Valeria Marini all’Isola dei famosi spagnola, Supervivientes, che di quello che fanno i naufraghi nella versione italiana del programma. Valeria, oltre ad aver litigato con i suoi compagni da vera protagonista di reality, meritandosi diverse clip, ha anche “intossicato” se stessa e i suoi compagni di viaggio con delle uova crude. Ma nella puntata del programma iberico in onda ieri sera, è stata protagonista per un aspetto più privato. Valeria Marini ha raccontato ai suoi amici isolani, quello che è successo nell’ultimo periodo a sua mamma. In Italia proprio in queste settimane Le Iene si sono occupate della truffa subita dalla signora Orrù, la mamma di Valeria che ha perso più di 300 mila euro facendo un investimenti andato male. O meglio, lei credeva di averlo fatto ma in realtà, stando a quello che raccontano lei e Valeria, si è trattato solo di una truffa.

Valeria quindi ha parlato di questo fatto nel reality e ieri sera ha ricevuto una telefonata in diretta da parte della sua mamma. Non solo, nel corso della trasmissione sono state mostrate tutte le immagini de Le Iene che spiegavano la truffa della quale Valeria aveva parlato.

Emozioni spagnole per Valeria Marini e mamma Gianna

Il rapporto tra Valeria e mamma Gianna è stato caratterizzato da alti e bassi ma negli ultimi due anni, la show girl ha cercato di fare di tutto per stare vicina a sua madre, molto preoccupata per tutto il denaro perso. Il conduttore di Supervivientes le ha chiesto quindi cosa rappresenti per Valeria la mamma e la nostra Valeriona nazionale ha risposto così:

Per me è tutto. Ma non è solo mia mamma, è anche mia sorella, la mia famiglia. Però, in questo momento, mia madre di più perché viene da un periodo molto difficile. Sta bene di salute, per fortuna, perché ha una salute di ferro, però ha passato tre anni molto difficili, a cui si è aggiunta poi la pandemia.

La vicenda che ha visto e vede coinvolta la mamma di Valeria è molto intricata, basti pensare che la persona che ha preso i suoi soldi ( sarà poi la magistratura a decidere se si tratti di una truffa o meno) a Le Iene ha persino accusato una donna di 83 anni di raccontare bugie solo perchè delusa dalla fine di una storia di sesso che aveva con lui…Insomma materiale che ai cugini spagnoli è piaciuto e che hanno ben sfruttato nel corso della trasmissione.

Valeria ha poi avuto modo di parlare con la sua mamma:

Se piangi, piango anche io. Io sto benissimo. Laura, Roy, Le Iene mi hanno adottata. Ci sono grandi sviluppi, Lolli. Stai serena, che va tutto benissimo. (…) Lolli devi stare serena, hai capito? E fare come stavi facendo i giorni scorsi, con grande energia. Tu sei in gamba, devi dimostrare quello che sai fare. Io sto bene, sto benissimo. Stiamo tutti bene (…) Ti voglio vedere sempre forte, di buon umore, come sei sempre tu. (…) Mi dispiace che non hablo spagnolo, ma insomma stai tranquilla. Mamma sta bene e le cose stanno andando benissimo. Vedrai quando torni quante sorprese, Lolli .

Valeria ha ringraziato il conduttore e anche la produzione dell’Isola dei famosi spagnola che ha dato a lei la possibilità di svagarsi per uscire da un anno tremendo che vuole presto dimenticare.