Costanza Caracciolo in bikini mostra come si nasconde la pancia gonfia (Foto)

L’ultimo post di Costanza Caracciolo è in bikini chiaro, nessuna pubblicità questa volta ma un consiglio per tutte le donne e anche una rivelazione. Due foto in cui Costanza Caracciolo nasconde la pancia gonfia, lo dice lei, lo fa notare con gran semplicità e tante risate, altrimenti non ci avremmo fatto caso. Dicevamo di consigli e rivelazioni, sì perché basta poco per nascondere un po’ di pancetta. E’ una foto di qualche giorno fa ma la bellissima ex velina bionda di Striscia la notizia ha voluto postarla perché rivelatrice, perché lei è un vero incanto e poco importa se la pancia non è piattissima. “E’ solo una questione di posa!” aggiunge Costanza Caracciolo che rivela: “Come nascondere la pancia gonfia… più o meno” poi tanti baci a tutti, anzi a tutte.

COSTANZA CARACCIOLO E LA PANCIA GONFIA CHE VA VIA CON LA POSA GIUSTA

Sandra Milo commenta che lei non la vede mica la sua pancia. Un po’ di gonfiore c’è ma ammettiamolo che è quella che hanno quasi tutte le donne. Costanza dopo le due gravidanze è tornata in gran forma e si è presa tutto il suo tempo e continua a farlo e intanto si allena.

E’ in Sicilia con le sue piccole Stella e Isabel ma non dimentica l’allenamento, che propone anche alle follower. “Ci sono profumi in grado di trasportarti in un altro tempo e farti provare intense emozioni legate ai ricordi del passato. È quello che mi succede con il profumo di alcuni fiori che mi riportano alle mie estati siciliane, a quando ero ragazzina” ha scritto prima di partite per la sua isola.

In pochissimi anni la sua vita si è trasformata, con Bobo Vieri ha creato una bellissima famiglia, prima la nascita di Stella e poi l’anno scorso in piena pandemia è arrivata Stella. Questa è l’estate più bella.