Costanza Caracciolo, un compleanno speciale in casa con la famiglia (Foto)

Un compleanno in casa per Costanza Caracciolo, una piccola festa in famiglia e tutta la dolcezza del mondo per lei che ha compiuto 31 anni. Le foto pubblicato sul profilo socia, Costanza Caracciolo è in gran forma ma più di tutto si notano il suo sorriso e la gioia di posare per le classiche foto ricordo con i suoi amori. All’appello manca la piccola di casa ma sarà lì vicino che dorme. Intanto, la bionda ex velina di Striscia la notizia ringrazia tutti, per lei il giorno del compleanno è un momento importante, desidera come quasi tutti di essere festeggiata. Una torta deliziosa con il suo nome, anzi il dolce diminutivo con cui ormai la chiamano tutti ma è soprattutto il nome con cui la chiama Bobo Vieri: Coco. Tutto nei toni del rosa, tutto anticipa la primavera ed ogni cosa appare perfetta. Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, lei è stata anche una delle prime vip ad entrare in sala parto quando la pandemia era già in corso. Di certo lo scorso anno con la nascita di Isabel è stato anche un anno meraviglioso.

COSTANZA CARACCIOLO FESTEGGIA I 31 ANNI

Con un pieno d’amore Costanzo Caracciolo ha festeggiato i suoi 31 anni per poi scrivere il post che i follower attendevano: “Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando, siamo sempre di più e questa cosa m’inorgoglisce moltissimo.. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che IT’s MY BIRTHDAY e io ci tengo tanto!!“.