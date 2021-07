Barbara d’Urso saluta Raffaella Carrà: “Impossibile pensare che non ci sia più”

“È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via” ha scritto Barbara d’Urso sui social per ricordare Raffaella Carrà. Un lungo messaggio quello della conduttrice per dire addio a Raffaella Carrà in questo giorno drammatico. Un giorno nel quale davvero nessuno si aspettava di ricevere questa notizia. Raffaella si è spenta a 78 anni, in punta di piedi e oggi migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo la ricordano.

Barbara d’Urso dice addio a Raffaella Carrà, il messaggio commosso

Le parole di Barbara d’Urso per Raffaella Carrà:

Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io

Mancherà davvero a tutti come ha fatto notare Barbara d’urso soprattutto perchè non ci ha dato modo di essere salutata, perchè se n’è andata via così all’improvviso. Un dolore davvero troppo grande per tutti ed è anche per questo che in tutto il mondo oggi si parla della morte di Raffaella. Impossibile non commuoversi pensando a quanto abbia dato al nostro paese ma non solo.

Tutto il dolore per la morte di Raffaella Carrà