La risposta di Caterina Balivo alla critica “Ma quando sta a casa con i figli?”

Caterina Balivo è in vacanza a Capri ma l’isola campana è un po’ la sua seconda casa, è cresciuta tra le spiagge e i vicoli capresi. Sui social si pubblica solo la parte bella della sua vita e anche per Caterina Balivo non c’è niente di più bello che viaggiare. L’invidia però è sempre dietro l’angolo ed evidentemente per qualcuno la conduttrice ha esagerato con gli scatti che la vedono tra le Maldive, la Toscana, Roma, shooting, cene romantiche col marito e Capri. Arriva quindi l’immancabile commento di chi si chiede quando la Balivo trovi il tempo per fare la mamma: “Quando resta un po’ a casa con i figli?”. La Balivo, che ha più tempo di prima, cura da sola i suoi profili social, legge un po’ tutto e risponde con la sua solita ironia: “Sono al mare con i miei figli, va bene lo stesso?”.

CATERINA BALIVO: “SONO IN VACANZA CON LE MIE POSSIBILITA’”

Incredibile ma vero, la Balivo si ritrova anche a dovere rispondere a chi la critica perché ostenta troppo. “Ma non ti sembra che sta prendendo per il c**o tutti gli italiani che non si possono permettere una vacanza?” la risposta arriva puntuale: “No tesoro mio, sono in vacanza con le mie possibilità”. Così c’è chi promette di non seguirla mai più se dovesse tornare in tv ma intanto non perde un post sui social.

Non è tutto, arriva puntuale anche l’attacco sui presunti ritocchini. Caterina Balivo ha sempre ribadito che non ha ancora ceduto e che per il momento non ha intenzione di farlo. Non tutti le credono e lei alla fine si difende ammettendo che il seno è rifatto: “Sì l’ho rifatto con il cibo”. Insomma, ha preso qualche chiletto e si è distribuito nei posti giusti. Per il momento si gode le vacanze e anche le risposte sui suoi profili social.