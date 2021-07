Giorgia Palmas in Sardegna festeggia il compleanno della figlia

Tra un po’ Giorgia Palmas festeggerà il primo compleanno della figlia avuta Filippo Magnini ma ieri hanno festeggiato il compleanno di Sofia. La primogenita di Giorgia Palmas ha compiuto 13 anni, un’età che fa pensare alla sua mamma che la sua piccola non è più una bambina. In quattro formano una famiglia meravigliosa ma per tanti anni Sofia e Giorgia sono cresciute insieme, da sole. In estate la Palmas torna sempre nella sua isola, dalla sua famiglia. Dopo un periodo di vacanza sempre in Sardegna adesso è tornata a casa, nei luoghi dove è nata e cresciuta ed è felicissima. Una torta piena di colori con le caramelle gommose e dolcissime. “15 Luglio è il giorno della mia Sofia che oggi compie 13 meravigliosi anni e mentre io nella mia mente ripercorro tutte le sue, le nostre, tappe mi stupisco nel realizzare di quanto davvero il tempo sia volato e Sofi sia e stia sbocciando. Oggi la giornata inizia così, con una torta dolcissima quanto lo è lei” scrive Giorgia Palmas orgogliosa della sua bimba più grande.

GIORGIA PALMAS IN SPIAGGIA CON LA SUA SOFIA

Sedute sulla sabbia guardano lo stesso orizzonte. Il legame tra madre e figlia è fortissimo. “Buon Compleanno Sofia del mio cuore, questi 13 anni sono volati, stai diventando grande ma nei miei occhi sei sempre la bimba buona che mi guardava dal basso, tendendomi le braccia e dicendomi “in braccio mamma”… oppure per ogni bacio ‘ancora mamma’” è un altro post di Giorgia per fare gli auguri a sua figlia.

“13 anni sono un’età importante e l’augurio che ti faccio è quello di essere sempre felice, buona d’animo e di goderti ogni singolo giorno della tua magica vita. Penso a noi come in questa foto che abbiamo appena fatto, con i cuori che battono all’unisono e lo sguardo verso lo stesso orizzonte, sempre. Auguri Amore mio infinito”. Immancabili gli auguri e i cuori di Filippo Magnini e di tantissimi follower, che tra l’altro continuano a fare i complimenti alla Palmas per la sua forma fisica dopo il parto.