Il fine settimana di Chiara Ferragni a Villa Bonomi è da sogno con tutta la famiglia

Un fine settimana meraviglioso per Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como a Villa Bonomi, per la coppia una breve vacanza ma non è solo per loro. Tutto ovviamente descritto con cura sui social e Chiara Ferragni è con la sua famiglia e gli amici più cari; c’è anche Chiara Biasi. Una favolosa fuga dalla città in cui lavorano e non è una luna di miele ma un weekend in famiglia ma per molti è un vero sogno. La Ferragni e Fedez sono ospiti nella residenza d’epoca che si affaccia sul Lago di Como e che già altre volte hanno mostrato su Instagram. Spesso è lì che si rifugiano in estate e con loro ci sono le sorelle ma non solo. L’imprenditrice e il rapper adorano avere tutta la famiglia accanto e il breve soggiorno si trasforma in una vacanza unica.

DALLA COLAZIONE ALLA CENA TUTTO E’ PERFETTO A VILLA BONOMI

Basta dare un’occhiata al profilo Instagram di Chiara Ferragni per sognare con lei iniziando con la colazione perfetta, con la vista perfetta e tutto apparecchiato con gran cura. Una sbirciatina sul tavolo al mattino e non manca nulla e nemmeno l’allegria. Vittoria e Leone come sempre sono coccolati da tutti ed è soprattutto Fedez a giocare con suo figlio mentre le zie si occupano della piccola di casa.

C’è anche un cinema all’aperto allestito in modo delizioso per accogliere tutti sui cuscini sistemati sul prato; chissà quale film avranno scelto. La cena è molto romantica nonostante siano in tanti. Non manca nulla ma nelle ore più calde ovviamente sono tutti in piscina. Un fine settimana perfetto e chissà se il rapper si sarà rilassato dopo i dispiaceri degli ultimi giorni, dopo gli attacchi di cui Fedez inizia ad essere davvero stanco. Dove sarà la prossima piccola vacanza dei Ferragnez?