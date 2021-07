Ieri in carrozzella e oggi Belen mostra la forma già perfetta dopo il parto

A dieci giorni dal parto Belen ha forse solo un filo invisibile di pancetta e dopo il malore di ieri si mostra in tutto il suo splendore. Questa mattina Belen si è svegliata confidando che stava meglio e che sperava andasse tutto bene nello studio di Tu si que vales e per fortuna è andata davvero bene, almeno a giudicare dal backstage. Nel lettone diceva di avere una faccia terribile, colpa della disidratazione ma poi le tre flebo hanno fatto effetto e Belen soddisfatta si mostra dopo il trucco e parrucco e con l’outfit scelto per la prima puntata. Ieri non ha potuto registrare Tu si que vales, aveva paura di non farcela, la sua collaboratrice racconta che stava così male da non reggersi in piedi, hanno dovuto farla uscire in carrozzella.

ATTIMI DI PAURA PER IL MALORE DI BELEN MA ADESSO E’ DAVVERO IN GRAN FORMA

Non avevamo dubbi che in breve tempo sarebbe tornata a una forma fisica perfetta ma non in così poco tempo. Magari avrà una guaina per la pancetta o forse no ma è davvero invisibile la pancetta che spunta sotto la minigonna scelta per la prima puntata di Tu si que vales e sotto l’abito lungo e leggero con cui è tornata in albergo.

Sarà anche bravo il suo truccatore, avrà di certo validi collaboratori ma madre natura e il giusto impegno hanno fatto il resto. C’è però chi dice che la disidratazione di Belen non sia stata di certo una cosa positiva, magari era troppo rigida la sua dieta per rimettersi subito in forma. Ciò che conta è che adesso sta bene, perché si vede che sta davvero benissimo.

Intanto, Antonino Spinalbese si occupa di sua figlia, in albergo continua a coccolarla e sui social a mostrare tutta la tenerezza della sua piccolina, anche quando ha il singhiozzo.