Zia Cri è pronta a tornare in forma

E’ scattata la molla per Zia Cri che nonostante il gran caldo è pronta a tornare in forma. Qualche chilo in più, la salute non perfetta ma anche il desiderio di tornare come prima, così Cristina Lunardini inizia ad allenarsi. La protagonista di E’ sempre mezzogiorno che puntata dopo puntata ha conquistato il suo pubblico è pronta ad amarsi ancora di più e anche ad un po’ di sacrificio. E’ sempre apparsa così allegra e solare nella cucina di Antonella Clerici, apparentemente leggera al di là del peso, ha però svelato che ha ricevuto vari schiaffi dalla vita, eventi che le hanno fatto molto male. In un recente post su Instagram Zia Cri ha pubblicato una foto di 8 anni fa, una foto che la riporta indietro nel tempo… sembra ieri per lei ma al tempo stesso sono cambiate tante cose. I dolori non si possono cancellare ma è necessario guardare al futuro pensando che arriveranno solo tempi migliori. Magari tornerà bionda e di certo a settembre sarà in gran forma per il suo ritorno in tv nella cucina nel bosco.

CRISTINA LUNARDINI DOPO LE VACANZE IN SARDEGNA SI PRENDE CURA DI SE STESSA

Sarebbe interessante per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno che zia Cri avesse più spazio e non solo per le ricette ma anche per raccontare altro. Sul suo profilo social ha già iniziato a farlo, ogni tanto ci regala qualche ottima ricetta e a volte si spinge oltre, regala un po’ della sua vita, delle sue esperienze, delle passioni, di quanto sia stato importante partecipare a E’ sempre mezzogiorno.

Noi facciamo il tifo per lei, sicuri che tornerà in gran forma sotto tutti i punti di vista. Yoga e allenamento, il relax, magari un po’ di dieta sana e chissà che non voglia raccontare un po’ alla volta il suo percorso, magari sui social, magari in tv.

Ci vorrebbero più persone come lei sul piccolo schermo e meno personaggi costruiti, più verità e meno perfezione inesistente.