Zia Cri: “Gli eventi della vita mi hanno schiaffeggiata”, le risponde Antonella Clerici

Sul profilo social di Zia Cri un po’ di oggi e un po’ di ieri e un po’ alla volta Cristina Lunardini si mostra ai suoi follower. E’ stata e sarà tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno, ha preso un po’ il posto di Anna Moroni con le sue ricette semplici, la manualità, la praticità in cucina. E’ tra i pilastri del programma e parte del successo Antonella Clerici lo divide con lei. Un pezzetto alla volta in diretta nella cucina nel bosco ha confidato qualcosina della sua vita ma aggiungendo sempre una risata, facendo apparire anche in quel caso tutto semplice. Non è invece così e il post di Zia Cri in cui mostra se stessa 8 anni fa ci fa riflettere. Cristina Lunardini si scopre un po’ di più e Antonella Clerici conferma il legame che c’è tra loro.

CRISTINA LUNARDINI: “SEMBRA IERI”

Una foto scattata anni fa, Zia Cri è un po’ diversa ma è sempre lei, sorridente. Non è l’aspetto fisico ma è il resto che le manca ed è il dolore per gli eventi della vita che tira fuori in poche righe. “Una foto di 8 anni fa’…

Sembra ieri, ma nello stesso tempo sono cambiate mille cose. Il dolore più grande non c’è più la mia Zoe e neanche la Noa e Diego. Non sono più bionda e non mi vanno più neanche gli abiti… tutte cose che si possono aggiustare con un buon parrucchiere e una dieta… ma anche la mia testa è cambiata, gli eventi della vita mi hanno schiaffeggiata… Ma io non mollo e vado avanti per nuove avventure”.

Un post pieno di emozioni a cui Antonella Clerici ha risposto: “A tutta dritta, verso nuovo avventure gioiose non dimenticando il bello del passato”. Ed è proprio alla conduttrice che al temine della prima edizione di E’ sempre mezzogiorno ha rivolto il suo grazie.