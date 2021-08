La pancetta di Flora Canto dopo il parto: “Ce l’abbiamo tutte e alcune anche la depressione”

Flora Canto è diventata mamma per la seconda volta da pochi giorni, il parto lo scorso 20 luglio, e in tante le chiedono quando e come tornerà in forma. Sono le mamme che ammirano l’attrice moglie di Enrico Brignano non solo per la sua bellezza ma per la sua spontaneità e infatti Flora Canto ricambia mostrando la pancetta. “Ce l’abbiamo tutte” conferma annullando la preoccupazione delle mamme fan e aggiungendo che le forme morbide e i chili in più sono solo una parte di ciò che resta per un po’ dopo il parto. Nel 2017 è diventata mamma di Martina, adesso è nato Niccolò, tutto meraviglioso ma bisogna fare i conti anche con la parte difficile perché è vero che la maternità e un sogno ma poi ci sono i dolori, la stanchezza, per qualcuna anche un po’ di depressione e altre difficoltà, la pancetta è davvero poca cosa.

FLORA CANTO BELLISSIMA DOPO IL PARTO MA SINCERA

“Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma… Ma non solo.. sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero.. .prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta.. siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna” ed è soprattutto il dirlo senza vergogna che deve unire tutte le donne.

“Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte – confessa Flora Canto – la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto – poi conclude – Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo.. piano piano. Buona maternità a tutte”.

Arrivano subito le amiche della Canto a ricordarle che lei in ogni caso è bellissima e che subito dopo il parto era già pronta per il red carpet. Nessuna ansia per Flora che si prenderà il tempo necessario, perché ognuna ha i suoi tempi.